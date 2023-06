Peste suina, è ancora allarme

Sono trenta i nuovi casi di peste suina africana accertatati nell'ultima settimana tra Piemonte e Liguria. I positivi sono così saliti a 831, trenta in più rispetto all’aggiornamento di sette giorni fa. In Piemonte i nuovi casi segnalati sono stati dieci, per un totale di 459, in Liguria venti per un totale di 372.

I Comuni coinvolti

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: due ad Albera Ligure, uno a Borghetto Borbera, uno a Cabella, uno a Carpeneto, due a Carrega Ligure, uno a Fabbrica Curone, uno a Gremiasco, uno a Sardigliano. I venti nuovi casi liguri sono stati rilevati invece in provincia di Genova (quindici) e in provincia di Savona (cinque). I dati sono stati resi noti dall'Istituto Zooprofilatico nel suo report settimanale.