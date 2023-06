Peste suina, salgono a 94 i Comuni colpiti

Denice, in provincia di Alessandria, è solo l'ultimo Comune, insieme a Neirone nel genovese, a essersi aggiunto agli oltre 90 toccati dalla peste suina africana. Adesso sono per l'esattezza 94 in zona rossa tra Piemonte e Liguria.

Quasi il 60% dei casi registrati in Piemonte

Su 768 casi complessivi tra i cinghiali selvatici, 442 sono stati registrati in Piemonte, quasi il 60 per cento del totale. I restanti 326 in Liguria.

L'ultimo bollettino

Sono 9 gli ultimi casi accertati nelle ultime ore dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Due in Piemonte: a Denice, appunto, e Mongiardino Ligure, dove arrivano così a cinque in totale i cinghiali infetti. Le altre 7 positività di cui dà conto il bollettino sono state riscontrate in Liguria, tutte in provincia di Genova: quattro a Montoggio (otto dall'inizio dell'emergenza), uno a Neirone, uno a Serra Riccò (16 da dicembre 2021), uno a Torriglia (13).