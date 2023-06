Piano anticode sulla A10, stop ai cantieri nei weekend

Il piano per evitare le code è stato messo a punto in una riunione tra i gestori dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Per evitare i tragici incolonnamenti dello scorso ponte del 2 giugno, quando si sono raggiunti fino a 22 chilometri di coda tra Albenga e Savona, il gruppo Astm ha presentato una revisione del calendario dei lavori di manutenzione e ha confermato la sospensione di tutti i cantieri dal 28 luglio fino a metà settembre 2023.

Corsie libere

Dunque gli automobilisti diretti in Liguria (tra Savona Imperia) o di rientro verso il Piemonte e Torino troveranno sempre almeno due corsie percorribili in direzione Genova (o Torino, per chi svolta sulla A6). Una situazione che si ripeterà ogni fine settimana estivo. Ed entro il 23 luglio tutte le principali deviazioni di carreggiata legate ai lavori nelle gallerie tra Ventimiglia e Savona spariranno, almeno per tutto il mese di agosto.