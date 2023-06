Piccole donne crescono, calciando

La bambina piange perché ha perso la partita e ha 10 anni e uno si aspetta un calcio da pettinare le bambole in questo torneo femminile under 12. Invece vede delle minicalciatrici che, essendo in Italia, hanno già imparato tutto su come si difende la palla, su come si scala, hanno fatto palestra da poter tirare un pallone che pesa come loro qualche anno fa.

Alcune sono già professioniste, si allenano tre volte la settimana e hanno dei genitori manager. Che l'Italia cambi, coi sogni di realizzarsi nella vita, ben diversi dal Paese del posto in banca e delle donne donne ai fornelli lo si vede anche nei campi di calcio. Il torneo fra bambine di Vinovo è diventato un fenomeno di massa fra genitori e pubblico.

Con una nuova professione fra lo psicologo dell'età evolutiva femminile e il tecnico in panchina. Ragazze a imparare esperimenti tecnici peggio del Toro di Juric.