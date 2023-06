Sicurezza sul lavoro, la Cgil consegna al Presidente della Regione un dossier con 25 casi a rischio

Mancato rispetto delle norme di sicurezza, condizioni inadeguate, superamento dell'orario di lavoro. E' un dossier con 25 casi documentati, relativi ad altrettante aziende piemontesi di vari comparti, e già segnalati alle Asl di competenza, quello che la Cgil in presidio al grattacielo ha consegnato direttamente nelle mani del presidente della Regione Alberto Cirio. Per chiedere più controlli sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Piemonte maglia nera

Il Piemonte è infatti la terza peggior regione d'Italia, subito dopo Lombardia e Veneto. Con una media di 50mila infortuni all'anno, e 21 morti solo nei primi quattro mesi del 2023. A occuparsene sono solo in tre all'Ispettorato del Lavoro per tutta la regione. Che si sommano a 148 ispettori Spresal in capo alle ASL. Dal 10 luglio entreranno in servizio 80 nuovi tecnici, parte di un ampliamento nazionale di forze e competenze. Personale però da formare e dunque non immediatamente disponibile.