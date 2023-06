Crollo di Porta Susa, firmata l'ordinanza di messa in sicurezza

Firmata dal sindaco Stefano Lo Russo l'ordinanza per la messa in sicurezza temporanea delle strutture coinvolte nel crollo la scorsa settimana del tetto dell'edificio storico della stazione torinese di Porta Susa. Lo ha confermato il primo cittadino nel corso di un'intervista radiofonica.

"Ho firmato l'ordinanza per avviare tutti i lavori per mettere in sicurezza ulteriormente l'area", ha spiegato Lo Russo, ricordando che "l'obiettivo della trasformazione di quell'area, di proprietà privata, è realizzare un albergo e auspico, al netto della questione della Procura che l'ha messa sotto sequestro, si possa partire con i lavori al più presto".

Stazione Porta Susa, cosa stabilisce l'ordinanza di inagibilità

L'ordinanza stabilisce, fra le altre cose, "l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa, fino a condizioni di sicurezza ripristinate e certificate, del fabbricato centrale e dei due fabbricati, simmetrici ad esso, costituenti la ex stazione di Porta Susa", la realizzazione "di una adeguata copertura a protezione del fabbricato centrale" e la rimozione o stabilizzazione "di tutti gli elementi instabili presenti sulla copertura", come l'orologio sulla facciata o l'arco che sostiene la parte rimanente della copertura del corpo centrale inclinato verso il controviale di corso Inghilterra, per eliminare possibili fonti di pericolo.