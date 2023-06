Precipita da 6 metri, operaio 62enne trasportato in codice rosso all'Ospedale Maggiore

È ricoverato in prognosi riservata un uomo di 62 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Novara nel cantiere dell'Istituto Tecnico Aeronautico Fauser, una ristrutturazione affidata dalla Provincia, competente sull'edilizia scolastica per le scuole superiori.

L'uomo per cause al vaglio dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro) e della Questura intervenuti sul posto, è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa sei metri. Scattato l'allarme è arrivata sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Maggiore.

Nel novarese è il secondo grave incidente sul lavoro in poche ore. Solo ieri a Caltignaga una donna aveva perso un piede in un incidente col muletto.