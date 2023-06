Prestavano denaro anche con tassi del 2500%, sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

Una villa completa di arredi di assoluto pregio, due aziende con sette mezzi e altri beni strumentali, due terreni agricoli, tre auto, un camper di lusso marca, conti correnti, e contanti per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. E' un tesoro quello sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della Procura cittadina, in un'operazione antiusura scaturita da due indagini parallele: “Fast Cash” e “Tesoro”.

Usura e commercio di rottami ferrosi

E' la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino ad aver disposto l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni riconducibili a tre soggetti, di cui uno imprenditore attivo nel settore del commercio di rottami ferrosi. Ciò sulla base di quanto emerso nell’ambito delle operazioni “Fast Cash” (usura, dell’estorsione, dell’autoriciclaggio) e “Tesoro” (trasferimento fraudolento di valori), che si erano concluse a inizio 2023 con l’esecuzione di provvedimenti cautelari personali nei confronti di sette persone.

Un gruppo di pluripregiudicati nell’ultimo biennio, aveva avviato, con mezzi finanziari opachi, una florida attività di raccolta e commercio di rottami ferrosi, i cui proventi, venivano in parte destinati all’esercizio dell’usura, a tassi superiori al 2500%, nei confronti di cittadini in gravi difficoltà economiche, su cui i medesimi perpetravano azioni intimidatorie violente per assoggettarli a condizione di sudditanza per fini di lucro. E’ stato anche documentato l’autoriciclaggio di alcuni proventi di usura e soprattutto la volontà di schermare il patrimonio illecito accumulato, frutto di plurimi delitti ambientali, attraverso l’intestazione fittizia a prestanome; ciò verosimilmente nella consapevolezza degli attori che la pressoché totale assenza di redditi leciti dichiarati, unita al consolidato curriculum criminale, potesse comportare nel tempo a loro carico il rischio di essere attinti da provvedimenti giudiziari di aggressione patrimoniale.



Tale operazione ha permesso pure di fare luce sulla vicenda dei roghi frequenti al campo nomadi di via L. Guerra, accertandone la dinamica e i responsabili.

Evasione fiscale e reddito di cittadinanza

Coinvolti pure i prestanome che risultavano titolari di ingenti beni e che non dichiaravano redditi leciti, tanto da percepire, in un caso, il reddito di cittadinanza. L'assegno è stato bloccato con provvedimento di revoca di quanto già erogato.