Protesta Fiom alla sede di Stellantis a Parigi

Risposte certe per il futuro degli impianti produttivi. Per ottenerle oggi la Fiom ha organizzato una protesta, portata avanti da una delegazione di cento lavoraotori provenienti da tutti gli stabilimenti del gruppo, davanti alla sede centrale di Stellantis di Poissy, a Parigi.

L'iniziativa è partita da Torino, dove ieri pomeriggio i lavoratori hanno tenuto un presidio davanti a palazzo di Città.

A preoccupare in Piemonte è in particolare il destino di Mirafiori. "Nessuno si aspetta di tornare ai 65mila lavoratori degli anni '60, ma è inaccettabile - secondo la Fiom - che siamo passati dai 19mila addetti del 2014 ai poco meno di 12mila attuali a causa di uscite incentivate e zero assunzioni". Oggi lo stabilimento produce principalmente la Fiat 500 elettrica e cinque modelli di Maserati. Con carichi di lavoro eccessivi, secondo il sindacato, per i pochi lavoratori rimasti. Entro fine anno sarà aperto qui anche il centro di riciclo dei componenti auto di Stellantis, che impiegherà circa 500 addetti ma senza nuove assunzioni.