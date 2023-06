Pubblicità sul web e centralino per le prenotazioni, svelato un giro di prostituzione ad Asti

Al vertice di tutto c'erano due donne. Donne che per guadagnare avevano deciso di sfruttare altre donne. Creando un'organizzazione illecita, con tanto di centralino, pubblicità sul web e un sistema di reclutamento delle nuove prostitute. Tutte di origine cinese. I clienti non mancavano: oltre 800 in circa due mesi di monitoraggio della squadra mobile astigiana. Più di dieci al giorno, per un giro d'affari di oltre 40 mila euro. La casa di prostituzione principale era ad Asti, in un appartamento di via Comentina, ma lo sfruttamento avveniva anche in alcuni alloggi di Torino.

Gli arresti

Nel capoluogo piemontese risiede del resto uno degli arrestati, ora ai domiciliari, che aveva dato supporto alle due ideatrici del sistema. Coinvolto anche il proprietario dell'appartamento di Asti, ora sotto sequestro, che lucrava sui canoni di affitto ben sapendo cosa avveniva tra quelle mura. Obbligo di firma per lui che è stato anche denunciato per possesso di un fucile privo di matricola. Sottoposta a fermo, infine, anche una terza donna cinese sospettata di gestire l'alloggio nell'ultimo periodo, sfruttando due connazionali.