Punto da un calabrone, 73enne muore nell'Alessandrino

Un uomo di 73 anni, Roberto Capra, è stato colpito da uno shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone. Residente in frazione Cantavenna di Gabiano, nell'Alessandrino, il 73enne era consapevole della propria allergia e aveva in casa un iniettore di adrenalina per affrontare eventuali reazioni, ma secondo quanto trapelato finora non è riuscito ad utilizzarlo in tempo.

"Era un uomo esemplare - ricorda il sindaco di Gabiano Domenico Priora - Un punto di riferimento per tutto il paese. Oltre al sociale, era impegnato nell'associazione che abbiamo costituito per mantenere le strade pulite". Rimasto vedovo molti anni fa, ha cresciuto i tre figli da solo.