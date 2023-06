Ghigo: "Quella riunione nel '93 e l'inno di Forza Italia al piano. Gli diedi del matto, e invece..."

“Berlusconi è stato un fuoriclasse, in politica e da imprenditore. Era buono, altruista, disposto a perdonare chiunque. Mancherà a tutti molto, e io credo che mancherà anche agli Italiani”. Una testimonianza privilegiata di una stagione di successi politici e imprenditoriali: Enzo Ghigo, oggi presidente del Museo nazionale del Cinema di Torino, fu accanto a Silvio Berlusconi dai primi anni '80 in Publitalia. “Lui faceva le riunioni il lunedì mattina, ci spiegava le strategie aziendali, che sembravano irrealizzabili e che invece poi nel corso di quegli anni si sono tutti realizzate”.

“Facciamo un partito…”

Poi, il 13 settembre 1993, una riunione diversa dalle altre: i dirigenti di Publitalia, tra cui anche Ghigo, furono convocati ad Arcore. Lì Berlusconi annunciò di voler creare un partito e poi cantò l'inno di Forza Italia al pianoforte. “Io ricordo bene di essere tornato a casa quella sera - racconta Ghigo - e di aver detto a mia moglie: questa volta il dottor Berlusconi ha dato di matto. E invece non è stato così”.

Quella città oltre viale Certosa

Lo stesso Ghigo si candidò: prima un anno da parlamentare, poi 10 anni da presidente della Regione Piemonte, dal ‘95 al 2005, e poi ancora in Parlamento, al Senato, fino al 2013, sempre accanto a Berlusconi. Che forse, però, il cuore dei Torinesi non lo conquistò mai del tutto. “Scherzando, quando parlavamo di Torino lui diceva sempre: ’quel paese in fondo a viale Certosa…'. E noi con altrettanta ironia gli dicevamo: sì, Milano, quel paese in fondo a corso Giulio Cesare. Però dal punto di vista politico non ha mai fatto mancare l'appoggio del governo alla nostra Regione e città”, spiega Ghigo, citando il sostegno economico e finanziario alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

L'eredità dei conservatori europei

Resta il lascito politico di un uomo che ha segnato gli ultimi trent'anni di storia italiana. “Berlusconi lascia un'eredità fondamentale, quella di aver creato il centrodestra, di aver creato un'alternativa al centrosinistra. Questa eredità oggi qualcuno la dovrà raccogliere. Personalmente ritengo che l'operazione che la presidente Meloni sta portando avanti in Europa per creare un polo europeo dei conservatori con il Partito popolare sia l'eredità più giusta da raccogliere. E Berlusconi da lassù credo che apprezzerebbe”.

servizio di Manuela Gatti

immagini di Luciano Gallian

montaggio di Tiziano Bosco

intervista a Enzo Ghigo, ex presidente Regione Piemonte