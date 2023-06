Quasi un chilo di droga in un alloggio, arrestato 25enne

400 grammi di cocaina, oltre 530 grammi di MDMA e in più una trentina di grammi di hashish e una decina di marijuana. Oltre agli strumenti per confezionare dosi e 140 grammi di sostanze da taglio. E' il risultato di un sequestro effettuato dagli agenti del commissariato di Madonna di Campagna a carico di un cittadino egiziano di 25 anni: il ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Il controllo

Nei mesi scorsi, l’uomo era stato controllato in un bar del quartiere e già in quell’occasione i suoi comportamenti avevano insospettito gli agenti. Pochi giorni fa, alcuni poliziotti hanno notato una vettura in car sharing, con una persona a bordo, sfrecciare in via Verolengo. Hanno seguito il mezzo fino a un palazzo dove il conducente è entrato aprendo il portone con un mazzo di chiavi dopo essersi guardato ripetutamente attorno. In questo frangente, il poliziotto ha riconosciuto l’uomo controllata settimane prima nel bar.

Gli agenti hanno così controllato il venticinquenne e l'hanno seguito fino a un alloggio del quarto piano dove, nel corso della perquisizione, sono stati trovati gli stupefacenti poi sequestrati.