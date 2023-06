Festival in piazza Polonia per i bimbi dell'ospedale Regina Margherita

Si terrà mercoledì 21 giugno la prima festa musicale per i piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino, e i loro genitori, dalle 15 alle 18 in piazza Polonia.

Organizzano Ugi, Unione Genitori Italiani, con la Città della Salute e della Scienza di Torino, e il sostegno di Stellantis. Aderiscono anche l'Associazione culturale Hiroshima Mon Amour, con le Associazioni di volontariato che operano nei reparti dell'ospedale infantile di Torino.

Il Regina Music Fest avrà come ospite d'onore il trasformista Arturo Brachetti.



Giochi, intrattenimento e musica per un pomeriggio di svago e condivisione.

Una festa per tutti i bambini, anche dentro ai reparti, grazie alle incursioni degli artisti in corsia.

Ci saranno Willie Peyote, Pietro Morello, Ablaye Magatte Dieng, 4Calamano, ChoroIrm, The Gipsy Marionettist, i trampolieri di Settimo Circo