René Lobello nuovo allenatore dell'Alessandria

Renè Lobello sarà l’allenatore della dell'Alessandria per la stagione 2023/2024. Classe 1963, Lobello arriva dall’esperienza con il Porto Vecchio, mentre in passato ha lavorato per società del calibro di Saint Etienne e G. Bordeaux.

Umberto Quistelli è il nuovo Direttore Tecnico dei Grigi. In arrivo dalla Salernitana, dove ha lavorato nell’Area Tecnica e di scouting del club campano, Quistelli si occuperà anche della parte finanziaria dell’Alessandria Calcio. Entrambi hanno firmato un contratto per una singola stagione.

“Siamo molto contenti delle nomine di Lobello e Quistelli – commenta il presidente dell'Alessandria Enea Benedetto – Personalmente, sono felice che finalmente si possa iniziare a lasciare la parola al calcio giocato, siamo certi che René Lobello incarni il giusto interprete per il nostro progetto, fatto di internazionalità, competenza e dedizione per il lavoro. Quistelli, invece, è un profilo giovane e duttile, ma con diverse esperienze nel suo bagaglio lavorativo”.