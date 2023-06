Verbano Cusio Ossola: nuovo ospedale o ristrutturare i vecchi? In settimana la decisione

Quella che sta per aprirsi sarà una settimana decisiva per la riorganizzazione della sanità nel Verbano Cusio Ossola. L'alternativa è tra ristrutturare completamente i due vecchi ospedali di Verbania e Domodossola o costruirne uno nuovo in grado di servire l'intero territorio dell'ASL.

La scelta del Consiglio Regionale

Nella prima metà di maggio, su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la Giunta regionale del Piemonte aveva approvato una delibera che demandava al Consiglio Regionale la decisione. Il giorno stabilito è martedì 13 giugno quando ci sarà dapprima un Consiglio straordinario sul tema e poi inizierà l’iter della proposta di delibera. Con il centrosinistra che ha già annunciato battaglia.

La ristrutturazione degli ospedali esistenti

L'orientamento della Giunta regionale è quello di procedere a una completa ristrutturazione degli ospedali San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania, piuttosto che realizzare un nuovo ospedale unico, ipotizzato dalla Giunta precedente a Ornavasso.

In una dichiarazione all'Ansa, lo stesso assessore Icardi aveva spiegato che lo scenario post-pandemico “ha modificato l'approccio nazionale alla medicina di territorio, rendendo oggi valutabile anche nel Vco la possibilità di mantenere due presidi ospedalieri”. E' stata inoltre verificata la sostenibilità e funzionalità del mantenimento di due presidi ospedalieri di primo livello, con caratterizzazione differenziata e integrata.

Il progetto prevedrebbe lavori per 200 milioni di euro per 300 posti letto totali.

La contrarietà dei sindaci

L'ipotesi non piace ai sindaci del territorio che si sono riuniti per firmare un documento, indirizzato a tutti i 50 consiglieri regionali, per chiedere invece la realizzazione di un ospedale unico. In calce si leggono i nomi di Giovanni Morandi (Gravellona), Lucio Pizzi (Domodossola), Giacomo Archetti (Vignone) e Augusto Quaretta (Quarna Sopra). Mancava il sindaco di Verbania Silvia Marchionini (sostituita dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Battista Finocchiaro, senza però delega al voto). Nella lettera i sindaci ribadiscono la contrarietà a demolire e ricostruire gli ospedali San Biagio e Castelli utilizzando 190 milioni di fondi statali e 10 della Regione. “Anche l'ultimo studio commissionato dalla Regione ad Agm arriva alla conclusione di sempre: meglio riunire tutto in un'unica struttura - riferisce Morandi -. Chiediamo l'individuazione da parte dei tecnici regionali di un luogo dove costruire l'ospedale nuovo. Noi sindaci non potremo mai giungere a una scelta unitaria, perché ciascuno è condizionato dal proprio territorio di riferimento”.

Lo studio commissionato dalla Regione a una società specializzata

Alla stessa conclusione sarebbe anche giunto appunto uno studio commissionato dalla stessa Regione Piemonte ad Agm Project Consulting, società di consulenza e ingegneria specializzata in sanità, intitolato "Riordino rete Vco e dimensionamento nuovo ospedale". Nel documento, pubblicato sul sito della Regione, si legge che la realizzazione di un ospedale unico nel Verbano Cusio Ossola è "la soluzione tecnica più adatta e sostenibile". Che garantirebbe il "rispetto dei volumi di attività previsti dalla normativa", assicurerebbe "economie di scala" e la "riduzione costi di gestione", oltre a generare "maggior attrattività nei confronti del personale sanitario e della popolazione residente". Tra i punti deboli viene segnalato "l'aumento dei tempi di percorrenza per l'accesso ai servizi ospedalieri per alcuni comuni dell'Asl", seppur nei limiti della normativa vigente e con la garanzia che "i servizi assistenziali che richiedono una maggior prossimità, come la dialisi e il day hospital oncologico non saranno centralizzati".

Durissimo il commento in merito del sindaco di Verbania, Silvia Marchionini: "L'ospedale nuovo è la miglior risposta ai problemi del nostro territorio - il commento del sindaco di Verbania, e invece la Giunta del presidente Cirio, dell'assessore alla sanità Icardi e del consigliere regionale Preioni la settimana prossima in Consiglio regionale proporrà la scelta dei due ospedali, contraddicendo ciò che è scritto nell'analisi tecnica dello studio appena commissionato da loro. Una follia. Votare qualcosa di così illogico sancirebbe la fine della sanità pubblica nel Vco".