Rinnovato il contratto integrativo della Schaeffler di Momo

Rinnovato il contratto integrativo della Schaeffler WPB di Momo (Novara), importante industria attiva nel settore dell'automotive. L'accordo, firmato da Fim-Cisl, Fiom-CGIL e Uilm, prevede - sostengono i sindacati - aumenti degli stipendi adeguati alla crescita dell'inflazione, rendendo inoltre strutturale la tranche di 124 euro mensili determinata dal contratto nazionale. Incrementata inoltre l'indennità notturna di mensa e istituita una commissione paritetica per individuare i percorsi di crescita professionale delle donne. "Riteniamo che nel contesto attuale - riferiscono i sindacati - non fosse né semplice, né tantomeno scontato raggiungere un obiettivo di livello nel rinnovo dell'integrativo in una ditta così importante per il territorio novarese. Ma la serietà delle consolidate relazioni sindacali ha portato a questo risultato".