Rissa di Pasquetta, condanne confermate

Durante una rissa con dei vicini di casa rimase gravemente ferito e, dopo avere trascorso quattro anni in stato di coma vegetativo, morì nel 2020. Il caso è stato rievocato a Torino in Corte di assise d'appello: a due fratelli di origine romena, Adrian e Valentin Betea, i giudici hanno ridotto la condanna da 22 a 21 anni dopo avere escluso una

aggravante. Il procuratore generale, Giancarlo Avenati Bassi, aveva chiesto che gli imputati non ottenessero "neanche un giorno" di riduzione della pena inflitta in primo grado. I due sono stati difesi dagli avvocati Roberto Saraniti e Deborah Abate Zaro. La rissa si scatenò a Castiglione Tinella (Cuneo) il 28 marzo 2016, giornata di Pasquetta, fra due gruppi di persone. Georgiev Gorancho, macedone, ex militare, bracciante agricolo, fu colpito alla testa da calci e bastonate. Dal coma non si riprese più.