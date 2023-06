Il CUS Torino conquista l'oro ai Campioni Nazionali Universitari di rugby a 7

Prima storica Medaglia d'oro per il CUS Torino Rugby alla 76esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari primaverili di Rugby a 7 a Camerino. Cinque vittorie ed una sola sconfitta per la “compagnia dell'anello”, come si è ribattezzata la squadra prima della partenza nelle marche. Nel girone eliminatorio i piemontesi hanno superato il Cus Sassari 49-0, il Cus Pavia 33-7, il Cus Milano 21-10. L'improvvisa battuta d'arresto contro il Cus Parma, vincitore per 0-24, non ha scoraggiato i “cussini” guidati dal tecnico Filippo Bianco. La vittoria in semifinale 12-19 sul Cus Udine è stata l'antipasto della rivincita in finale contro Parma. Questa volta la palla ovale ha dato un altro verdetto: 5-19. Un trionfo che vale l'Oro. Il tecnico Filippo Bianco non nasconde l'ovvia soddisfazione: “Sono davvero tanto contento, abbiamo vinto la medaglia d’oro per la prima volta, è l’ennesimo segnale di quanto valga il percorso tecnico che ha intrapreso il nostro club. Ho detto ai ragazzi che questa esperienza ce la ricorderemo per tutta la vita perché vincere non è mai una cosa ordinaria".