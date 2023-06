Salvini dice sì a Alberto Cirio candidato alle regionali per il centro destra

Il leader della Lega e vicepremier del governo Meloni, Matteo Salvini rilancia gli obiettivi del centrodestra le riforme costituzionali ma anche la flat tax al 15%, il taglio del cuneo fiscale, quota 41 per le pensioni. Lo fa a Chivasso, davanti ai militanti della Lega e agli eletti, circa 500, parlamentari europei, assessori e consiglieri regionali, tanti sindaci e amministratori. Il congresso del carroccio conferma il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari segretario del Piemonte, sottolineando l'importanza dell'identità che si basa sui valori.

La Lega conta su 6 assessori in giunta e 22 consiglieri a palazzo lascaris:e l'anno prossimo l'appuntamento con le urne per le elezioni regionali in un rapporto di forrze nel centrodestra cambiato in questi 5 anni. In attesa di definire le liste ed il programma elettorale vero e proprioa, la Lega si daà appuntamento a settembre a Pontida, rilancia i gazebo, e conferma Cirio candidato

