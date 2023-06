San Giovanni, gli animalisti: "I fuochi sono vietati da un regolamento comunale"

Lo spettacolo pirotecnico previsto per la sera del 24 giugno in occasione dei festeggiamenti del patrono di Torino San Giovanni viola l'art. 9, comma 23, del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", n. 320 che sancisce il divieto di utilizzo dei botti su tutto il territorio comunale. E' la denuncia delle associazioni animaliste riunite nel tavolo animali e ambiente, che include, tra gli altri, Enpa, Lav e Lipu.

“Il fragore dei botti, infatti - scrivono le associazioni - scatena negli animali una naturale reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento. In caso poi di esplosioni a ridosso dell’animale, le conseguenze possono essere molto più drammatiche, causandone spesso il ferimento o la morte per le ustioni o per lo stesso spavento. Gli animali, inoltre, hanno l’udito molto più sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto, divincolarsi spaventati, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri”.

"Per gli animali selvatici, poi - proseguono gli animalisti - lo spettacolo pirotecnico è un vero incubo: il rischio maggiore riguarda gli uccelli che vivono nei pressi delle aree urbanizzate. Le improvvise detonazioni, infatti, determinano istintive reazioni di fuga negli uccelli che riposano sui posatoi notturni, spesso in colonie molto numerose, che, unite alla mancanza di visibilità, causano la morte di molti di loro, soprattutto per eventi traumatici derivanti dall'impatto in volo con strutture urbane (case, lampioni, automobili, ecc.).

L'usanza dei fuochi, insistono le associazioni, “è fortemente nociva non solo per tutti gli animali, ma anche per moltissimi cittadini, principalmente per quelli più fragili e sensibili ai rumori, quali gli anziani, i bambini piccoli e gli ammalati”. Il Tavolo Animali e Ambiente chiede perciò al Comune di intraprendere “una idonea campagna informativa dei cittadini sull'esistenza di tale divieto, attraverso tutti i canali ritenuti utili (giornali, televisioni, radio, manifesti, ecc.), di sensibilizzazione, specialmente dei più giovani, sui rischi che si corrono utilizzando i vari botti e, allo stesso tempo, attui anche un costante e capillare controllo, mediante la Polizia Municipale, sul commercio degli artifici pirotecnici, specialmente nelle aree mercatali, per impedire la vendita di quelli illegali”.