San Giovanni è anche il patrono di Sauze d'Oulx

Mille e 500 persone circa hanno partecipato alla serata di spettacolo a Sauze d'Oulx per la festa di San Giovanni.

San Giovanni è una festa del Cattolicesimo ed è festeggiata in diverse città, Torino, Salice, Genova, Roma, è diffusa in Sardegna e anche in altre località d'Italia.

L'origine di questa usanza è associata alle celebrazioni per l'arrivo del solstizio d'estate, che cade il 21 giugno nell'emisfero settentrionale, il cui rito principale era quello di accendere un fuoco.

Ieri sera a Sauze c'erano moltissime persone, hanno acceso un farò sulla pista Clotes e per chiudere la serata hanno sparato i fuochi d'artificio.

Nel video parla il sindaco Mauro Meneguzzi