Al via dal 7 luglio Collisioni 2023 ad Alba, apre il rapper Lazza

Sarà il rapper più amato del momento Lazza ad aprire le danze di Collisioni 2023. In piazza Medford ad Alba torna la grande musica a partire dal 7 luglio per un'edizione extralarge perché andrà avanti fino al 20 luglio.

Così Collisioni festeggia i suoi 15 anni.



Quest'anno ci sarà anche un'arena permanente nel parco Tanaro.



Tane le iniziative per il luglio targato collisioni tra grande musica direttamente da Sanremo e territorio, per richiamare i giovani di 15 anni fa e quelli di oggi.

Intervista a Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni