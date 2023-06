Incidente mortale nella tarda mattinata a Gozzano, nel Novarese, lungo la Statale 229 del Lago d'Orta. Un'auto e una moto si sono scontrate nel tratto di strada che fiancheggia una serie di stabilimenti di rubinetterie. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 57 anni. Soccorso da un equipaggio del 118 è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ma per lui purtroppo non c'era più nulla da fare.