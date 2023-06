Scontro tra due auto a Buriasco, morto un ragazzo di 19 anni

Uno schianto fatale nella notta di domenica, sulla provinciale 129 a Buriasco, è costato la vita a un 19enne di Vigone. Il ragazzo era alla guida di una Panda quando il mezzo si è scontrato con una Mini Cooper sui cui viaggiavano altri due giovani. L’impatto per Diego Genre è stato fatale. Il guidatore dell’altro mezzo, un 39enne di Pinerolo, è stato elistrasportato al Cto mentre la passeggera, 36 anni, è stata ricoverata al pronto soccorso di Pinerolo. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, la salma è stata trasportata alle camere mortuarie di Pinerolo.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica del tragico incidente sono affidati ai Carabinieri di Vigone. L'incidente è avvenuto intorno alle 22,30 all'altezza del bivio per regione Priotti La strada è rimasta bloccata per tutta la sera per consentire i soccorsi, la rimozione della salma e quella dei veicoli. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre la coppia rimasta incastrata nella Mini Cooper.