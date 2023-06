Sempre più lontano il sogno di A1 per la Reale Mutua Torino

Seconda sconfitta per la Reale Mutua Torino nella finale di Playoff dell'A2 di Basket. Pistoia con il 69 a 62 di ieri sera costringe i piemontesi a un solo risultato nel prossimo match di giovedì al Pala Gianni Asti di Torino.

La Reale Mutua chiude il primo quarto sul più 5, mentre il riposo più lungo vede piemontesi e toscani a pari 29 a 29: al rientro Pistoia prende il largo nonostante Pepe cerchi di tenere Torino in scia. Si va al quarto tempo con i toscani avanti 53-46: Mayfield mette a canestro cinque punti di fila. Reale Mutua ci prova fino all'ultimo, ma non riesce a mettere mai la testa avanti.

Migliori realizzatori per la squadra di coach Ciani sono stati Mayfield e Guariglia, autori di 13 punti a testa.

Ora per i gialloblu il sogno della serie A1 si fanno più complicati: giovedì è necessario vincere.