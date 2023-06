Senegalese fermato per un controllo, in casa aveva oltre 100 dosi di crack

Un uomo di 31 anni, di origini senegalesi, è stato arrestato dalla Polizia di Torino per spaccio di stupefacenti. Gli agenti lo avevano fermato per un controllo in corso Giulio Cesare e nella borsa a tracolla che portava con sé, sono date e rinvenute due dosi di crack, 270 euro in banconote di piccolo taglio e quattro chiavi riconducibili a una abitazione.

In casa

I successivi accertamenti ha consentono di risalire al domicilio del 31enne, irregolare sul territorio nazionale, nel quartiere Barriera di Milano. All'interno dell'alloggio, sul mobile della televisione della camera da letto sono state ritrovate 104 dosi di crack, 400 euro e materiale vario per il confezionamento.