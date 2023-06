Sequestrata la rsa di Val di Chy. Trasferiti 26 anziani ospiti

I carabinieri di Ivrea hanno sequestrato la casa di riposo di Val di Chy, nel Torinese, in Val Chiusella. Il blitz dei militari nel piccolo comune ha portato al trasferimento dei 26 ospiti della struttura. Undici sono stati portati in altre rsa. Altri quindici sono stati affidati alle cure dei familiari.

Le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, hanno preso il via da alcuni controlli fatti dai carabinieri del Nas e dal personale dell'Asl To4 nei mesi scorsi. Due persone, ritenute

responsabili di gestire la struttura senza alcun titolo autorizzativo, sono indagate. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi che ci siano stati abusi nella somministrazione dei

medicinali. Sconvolti gli abitanti dei comuni della valle, in cui la casa di riposo “Don Michele Manfredi” è un'istituzione da decenni.

Solo due giorni fa un altro caso analogo, quello della Rsa degli orrori di Pecetto, sempre nel torinese. Due persone erano state arrestate dalla Guardia di finanza con l'accusa di abbandono di non autosufficienti, somministrazione di farmaci scaduti e circonvenzione di incapace. I due si trovano ai domiciliari, mentre una terza persona è stata colpita dal divieto di dimora.