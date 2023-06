Si accende il Festival della Tv di Dogliani. Tema dell'anno, #Coordinate

Si alza il sipario sul Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani. Da oggi fino al 4 giugno un centinaio di ospiti animerà dibattiti e spettacoli con ingresso gratuito nelle piazze della città per esplorare i nuovi orrizonti dei mezzi di informazione.

Tema di questa edizione è “Coordinate”. Si parte oggi venerdì 2 giugno in piazza Umberto I alle 16 con Giulio Incagli, Pierluigi Pardo, Stefano Tallia e Roberto Pavanello per discutere sui diversi modi di raccontare il pallone. Nello stesso luogo, alle 17, andrà in scena Mussolini capobanda di Aldo Cazzullo con le letture di Jacopo Morra. Alle 18.30 Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, intervisterà l’editore e presidente del Torino Urbano Cairo. Due protagoniste alle 19 e alle 21: Geppi Cucciari e Caterina Balivo incalzate da Pietro Galeotti ed Elvira Serra. Lo stesso giorno, in piazza Carlo Alberto, alle 17, si parlerà di gestione degli indici di ascolto con Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef. Alle 18, Steve Della Casa, Luca Morino e Luca De Gennaro discuteranno sugli immaginari cinematografici legati al West.

Gli appuntamenti di piazza Belvedere inizieranno alle 16, con la presentazione di Impossible Langhe dell’albese Pietro Giovannini, in dialogo con Mauro Carbone.

Il poeta Guido Catalano e lo scrittore Beppe Cottafavi animeranno, alle ore 17, Smettere di fumare baciando. Il fondatore del portale Geopop, Andrea Moccia, discuterà, alle ore 18, con Andrea Lucatello di Radio capital sull’efficacia dei social nel divulgare la scienza.

Sabato 3, in piazza Umberto I, alle 11.30 Carlo De Benedetti, editore e doglianese d’adozione, parlerà con Daniela Preziosi di cambiamento climatico. L’ospite delle 12.30 sarà Simona Ventura insieme a Emilio Targia di Radio radicale. Alle 16, con Francesco Cancellato, Andrea Malaguti, Agnese Pini, Daniela Preziosi, Luca Ubaldeschi e Alessandra Sardoni si parlerà del ruolo del giornalismo nell’arginare le notizie false. Stefano Boeri e Fabio Novembre, incalzati da Aldo Cazzullo, spiegheranno il legame tra architettura e paesaggio. Gli ospiti delle 18.30 e delle 19.30 saranno Piero Chiambretti ed Enrico Mentana.

Ancora al sabato, il programma di piazza Belvedere inizierà alle 11 con Luisa Ciuni e Alessio Orsingher, che cercheranno di spiegare il successo mediatico dei reali inglesi. Alle 12 Enrico Bertolino, Marco Pedroni, Matias Perdomo, Yvan Sagnet e Paolo Vizzari parleranno di consapevolezza in rapporto al cibo. Daniele Bossari, alle 16.30, presenterà il suo podcast, Profondo boss; alle 17.30, Marco Do, Carlo Ghirardo, Valter Lannutti, Mirco Leonelli e Andrea Bignami converseranno su crescita economica e sostenibilità. Il tema della transizione energetica terrà banco alle 18.30 con Giuseppe Bergesio, Fabio Pistella, Ugo Salerno e Annalisa Bruchi.

Gli ospiti di sabato in piazza Carlo Alberto saranno, alle 16, Beniamino Pagliaro ed Enrico Bertolino, che si dedicheranno allo scontro tra millenials e boomers. Alle 17 ci saranno i comici del collettivo Il terzo segreto di satira; alle 18, Taketo Gohara e Luca De Gennaro parleranno delle classi dirigenti del futuro.

L’ultimo giorno del festival, domenica 4, in piazza Umberto I, alle 11.30, Francesca Comencini, Francesca Longardi, Daniele Lucchetti, Maddalena Ravagli, Maria Sole Tognazzi, Riccardo Tozzi e Mattia Carzaniga racconteranno la storia della casa di produzione Cattleya. Alle 16, per la prima volta a Dogliani, ci sarà Paolo Bonolis, intervistato da Emilio Targia. Alessandro Cattelan, alle 17, parlerà con Sandra Malaguti. Alle 18, i fratelli Dj Linus e Albertino saranno intervistati da Roberto Pavanello.

In piazza Belvedere, alle 11.15, con Daniele Lodola, Antonia Madella Noja, Luca Pereno e Andrea Lucatello si discuterà di terzo settore. Alle 12.15 Antonio Biella, Nicolas Lozito, Monica Pasquarelli e Rudi Bressa illustreranno l’Abc del riciclo e, alle 15.30, Marta Donà ed Elvira Serra parleranno di musica al femminile. L’argomento delle 16.30 sarà l’intelligenza artificiale. Infine, alle 17.30, l’immunologa Antonella Viola, insieme a Rossana De Michele, presenterà il suo nuovo podcast. Gli incontri di piazza Carlo Alberto a mezzogiorno prevedono un approfondimento sul futuro del mare. Alle 16.30 si parlerà di colonne sonore con Aldo De Scalzi, Pivio Pischiutta e Luca De Gennaro. Spazio alla comicità alle 17.30, con Raoul Cremona e i PanPers. La chiusura, alle 18.30, sarà riservata a Samuel dei Subsonica e Madaski degli Africa unite.

Tutti i dettagli su programma e ospiti nel sito https://festivaldellatv.it/