Si ammala di meningite a Tokyo, 53enne di Varallo muore dopo il rientro in Italia

Ha accusato febbre e malesseri mentre si trovava in vacanza a Tokyo, e nonostante il ricovero in ospedale, e una task-force di soccorso partita dall'Italia per tentare di salvarla nella sua nazione di origine, non è riuscita a sopravvivere alla grave patologia encefalica che l'ha colpita.

La vittima è una donna di 53 anni di Varallo Sesia (Vercelli), Patrizia Rinoldi, co-titolare di un supermercato della città. Il 24 maggio scorso era stata ricoverata in un ospedale di Tokyo, e per le gravi condizioni di salute era stata allertata la famiglia, che dopo due giorni l'ha raggiunta.

Attraverso l'Ambasciata italiana in Giappone sono state attivate la Farnesina, la presidenza del Consiglio regionale, Azienda sanitaria Zero del Piemonte e l'Asl di Vercelli, che hanno approntato un'équipe sanitaria, partita poi per il Giappone. Con un volo di Stato, su un Falcon dell'Aeronautica militare, la donna è atterrata a Torino ed è stata trasportata all'ospedale di Vercelli, dove è stata ricoverata in Rianimazione. A causa delle gravi condizioni di salute è deceduta.

"Esprimo vicinanza alla famiglia - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - e ringrazio quanti si sono adoperati per garantire il rientro in sicurezza della paziente".