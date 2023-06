Si complica la cessione di Blutec a DeltAts

Due ricorsi giudiziari rischiano di bloccare il passaggio della Blutec di Asti alla DeltAts. L’azienda era finita in amministrazione straordinaria in seguito al crack del gruppo di Ginatta e alla condanna in primo grado a 7 anni dell’ex proprietario per malversazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta in relazione all’acquisizione e al mancato rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini imerese.

Ricorsi al Tribunale di Torino e al Tar

Dopo tre anni di commissariamento lo stabilimento astigano era però stato rilevato a marzo di quest’anno dall'azienda torinese dell'indotto automotive Deltats: era una delle due realtà che avevano partecipato al bando scaduto lo scorso novembre. Ora però l’altra azienda che aveva partecipato alla gara pubblica ha presentato due distinti ricorsi, uno al Tribunale di Torino l’altro al Tar del Piemonte, chiedendo la sospensione dell’atto di trasferimento dalla gestione commissariale al nuovo acquirente. I tre commissari hanno dunque comunicato ai rappresentanti dei lavoratori di aver congelato gli atti formali propedeutici alla vendita.

La preoccupazione dei lavoratori

Uno stop che preoccupa sindacati e dipendenti, provati da anni di incertezze, nonostante il lavoro non sia mai mancato: la Blutec infatti ha sempre continuato a produrre fanali per diversi case automobilistiche.