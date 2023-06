Si denuda, devasta la chiesa e poi muore

Una vicenda ancora in parte da chiarire. A Torino un uomo di 50 anni, Maurizio Garofalo, devasta una chiesa, si denuda e poi muore.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso avvenuto alle Molinette, dove l'uomo era arrivato venerdì scorso in codice rosso, a tarda sera, verso le 23.

Un uomo noto alle forze dell'ordine, Maurizio Garofalo, per la lunga lista di precedenti che spaziano dalla rapina al furto.

Poco prima arriva alla centrale operativa "112" arriva la segnalazione di un uomo nudo in uno stabile di via Fratelli Garrone a Torino, in forte stato di agitazione mentale.

Le pattuglie arrivano di corsa ma nel frattempo ecco un'altra chiamata. Questa volta dalla parrocchia di San Remigio, in via Domenico Millelire 51.

È il parroco, don Beppe Nota, a chiedere dopo che Garofalo ha prima spaccato la maniglia della porta a vetri e, successivamente, ha danneggiato tutto quello che si è trovato davanti: da un crocifisso alle panche; dai libretti dei canti e delle preghiere all'acquasantiera; fino al lancio di un porta candele e del porta offerte.

L'uomo avrebbe detto di essere posseduto dal demonio.

All'arrivo della Polizia, l'uomo ha accusato un malore ed è svenuto. Gli agenti lo hanno rianimato, per oltre dieci minuti. Il personale sanitario 118 lo ha poi portato alle Molinette, dove ha avuto un altro arresto ed è morto.

Nell'appartamento di via Garrone, dove abitava a casa di un amico dopo essere uscito dal carcere poco tempo fa, gli agenti hanno trovato della droga.