Si infortuna il cane dell'escursionista. Recuperati sulla via del sale

- Partita ieri dalla sua casa

di Varzi (Pavia) per percorrere la Via del Sale - che

attraversa l'Appennino tra Lombardia, Piemonte e Liguria -

arrivata, oggi, in località Capanne di Cosola a Cabella Ligure

(Alessandria), una donna di 67 anni ha perso l'orientamento. Il

cane che l'accompagna, inoltre, ha avuto un infortunio.

Avvicinata da due giovani escursionisti intenzionati ad

aiutarla, la donna - per non abbandonare l'animale - ha

preferito attendere l'arrivo dei soccorsi. Sono intervenuti i

vigili del fuoco di Novi Ligure e di Genova, soccorso alpino,

carabinieri. In supporto alle squadre di terra anche

l'elicottero Drago del reparto volo Piemonte, che ha poi

prelevato la 67enne e il cane. Affidati, quindi, ai colleghi

liguri, entrambi sono stati riaccompagnati all'auto.