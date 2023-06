Simulano rapimento all'addio al celibato, nove denunciati a Trofarello

Voleva essere uno scherzo. Ma non è finito come si aspettavano. Sabato, intorno a mezzogiorno, nove persone hanno simulato un rapimento. Con passamontagna in testa e imbracciando armi da soft air, hanno prelevato a forza dalla propria abitazione il futuro sposo in un condominio di Trofarello. Ma un anziano vicino di casa si è però sentito male e in centrale sono arrivate molteplici chiamate allarmate dagli altri residenti della zona.

Risultato: nove denunce per procurato allarme. Non solo: i carabinieri intervenuti hanno anche sequestrato le armi, senza tappo rosso, e i passamontagna.