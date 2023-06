Smat, bilancio positivo. Investimenti confermati, più soldi ai Comuni

L'assemblea dei soci di Smat, Società acque metropolitane Torino, ha approvato il bilancio d'esercizio 2022, che chiude con un risultato positivo di oltre 41,6 milioni registrando un netto miglioramento rispetto alle previsioni, con un aumento di oltre il 21% rispetto all'utile 2021 pari a 31 milioni. Approvata anche la proposta di destinazione dell'utile a seguito della convenzione sottoscritta dai soci di mantenere a riserva di Smat vincolata agli investimenti 33,7 milioni e di distribuire ai Comuni

soci 7,9 milioni per la promozione di attività a tutela ambientale. Confermati alla guida dell'azienda per i prossimi tre anni il presidente, Paolo Romano, e l'AD, Armando Quazzo. In consiglio riconfermata Cristina Tumiatti e due nuovi ingressi, Monica Cerutti e Enzo Lavolta.

Gli investimenti

''Il rapporto con il territorio servito si dimostra strategico e consente una diminuzione dei costi del servizio idrico per le attività sociali dei Comuni per un importo di oltre 5,7 milioni, interamente coperto da Smat che, unito agli utili, comporta per i Comuni un beneficio economico di 13,6 milioni'', ha sottolineato Romano. Mentre l'AD Quazzo ha commentato il via libera dell'assemblea all'estensione per 10 anni del termine di scadenza del prestito obbligazionario da 135 milioni, con scadenza aprile 2024, emesso dall'azienda nel 2017 per finanziare gli investimenti destinati ad ampliare e ammodernare le reti e gli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento delle acque. "Permetterà - ha detto - di sostenere il piano degli investimenti delle aziendale garantendo la realizzazione di opere significative per i territori e gli utenti, senza chiedere fondi o garanzia ai Comuni soci''.