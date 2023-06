Soldi, orologi e pelletteria: il contrabbando tra il Verbano e la Svizzera

Sono quasi il doppio rispetto allo scorso anno i casi di contrabbando scoperti alle frontiere tra il Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera. Nei primi sei mesi del 2023, i controlli eseguiti dai funzionari dell'Agenzia delle dogane del Vco e dai militari della Guardia di finanza di Verbania hanno portato a 13 verbali; nello stesso periodo dell'anno passato erano stati 6.

Soldi, orologi e pelleggeria

Il dato riguarda la vigilanza ai valichi di confine di Iselle, Piaggio Valmara e nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola. Le merci scoperte sono beni lusso come orologi e preziosi, in alcuni casi di valore superiore a 40 mila euro, e pelletteria di lusso, ad esempio borse da più di 8 mila euro. Sono stati eseguiti inoltre 528 controlli sulla movimentazione transfrontaliera di capitali, intercettando complessivamente circa 1 milione e 630 mila euro euro: 49 i verbali per violazione alla normativa valutaria, per un ammontare di più di un milione.