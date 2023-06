Sonego strapazza l'amico Berrettini 6-1, 6-2

Vittoria per Lorenzo Sonego nel derby azzurro contro Matteo Berrettini al primo turno del torneo ATP250 su erba di Stoccarda. Il piemontese ha vinto con un netto 6-1, 6-2. Berrettini, al rientro dall'infortunio agli addominali, ha raccolto appena 3 game. “Non sono felice per la prestazione di un rivale che è anche il mio miglior amico sul circuito”, ha commentato Sonny sportivamente. “Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo. Io ho giocato il mio miglior tennis, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall’altra parte della rete c’era un amico". Ora Sonego agli ottavi di finale affronterà, mercoledì, il vincente tra l'australiano O'Connell e il tedesco Altmaier.