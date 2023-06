Sospetto caso di febbre Dengue a Moncalieri

I tecnici dell'Ipla sono già al lavoro per la distruzione dei potenziali focolai di zanzara tigre, insetto presente normalmente nell'area, vettore del contagio. Il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha comunicato che la zona interessata dall'intervento è quella di via Cavour e Borgo Aje.

Il virus della febbre dengue avrebbe colpito una persona da poco rientrata dal Sud America. Il Comune ha immediatamente attivato la procedura di prevenzione prevista dal

Seremi, il Servizio di riferimento regionale per le epidemie. Una ordinanza firmata dal primo cittadino stabilisce che solo i residenti possano accedere nell'area interessata. Suggerisce inoltre "come principio di cautela a causa dell'uso di insetticidi" di chiudere finestre e porte, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici, e aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state coltivate nella zona di trattamento. E invita la popolazione residente nella zona ad "adottare tutte le cautele necessarie per evitare l'esposizione" al contagio.

Secondo il virologo Giovanni Di Perri, non occorre allarmarsi, poichè “con tutta probabilità il caso resterà isolato”. Perchè il virus si diffonda infatti è necessario che la persona colpita si amorsa da una zanzara del genere che fa da vettore e poi la stessa morda una persona sana, trasmettendogli la malattia. “Non è il caso di creare allarme - precisa il virologo - ma è bene sapere che la zanzara che fa da vettore è un insetto che colpisce di giorno e non di notte”.