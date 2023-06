Spaccio di droga tra Rivoli e Sanremo, 34 arresti

La droga veniva nascosta nelle parti comuni di un condominio, vicino ai contatori della luce. I clienti andavano a ritirarla a colpo sicuro, mai una telefonata o un appuntamento. Un giro di spaccio che riforniva abitualmente una novantina di clienti nella zona nord di Torino e Sanremo. L'organizzazione è stata smantellata dall'operazione Piazza Pulita dei Carabinieri della Compagnia di Rivoli, che hanno eseguito 34 arresti e denunciato altre 13 persone. Durante l'attività sono anche stati sequestrati 13 chilogrammi tra cocaina, hashish e marjuana. Gli arrestati sono tutti di nazionalità italiana, tra di loro anche un padre e il figlio.

Le indagini

L'inchiesta è iniziata nel settembre 2019 e ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati: quarantasette le cessioni di stupefacente documentate nel corso dell'attività, con un modus operandi ampiamente consolidato. I primi tredici arresti sono arrivati durante le fasi delle indagini, altri 17 in esecuzione dell'ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Per tutti l'accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.