Stand up for Elisa, una gara di comicità per ricordar l'artista scomparsa

Stand up comedy per ricordare Elisa Van Eynde, artista e psicologa scomparsa prematuramente. Dal 20 al 24 giugno alle 21.30 alla cascina Duc di Grugliasco, 21 giovani artisti provenienti da diverse regioni si sfideranno in una gara di spettacoli comici. L'iniziativa è degli amici e familiari di Elisa, che hanno costituito un'associazione per portare avanti i suoi progetti in campo artistico, culturale e psicologico.

Velia Lalli sarà presidente della giuria e nella serata del 23 giugno si esibirà personalmente.