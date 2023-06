Arpa Piemonte: con le piogge di maggio quasi azzerato il deficit d'acqua

Il 2022 è stato l'anno più caldo e più secco mai misurato in Piemonte, con temperature di un grado e mezzo sopra la media, e la siccità peggiore degli ultimi 75 anni, con 111 giorni consecutivi senza piogge significative. Siccità però mitigata nell'ultimo mese dalle abbondanti precipitazioni che hanno permesso di recuperare il deficit idrico. “L'estate - spiega Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte - potrà essere affrontare con maggior serenità: gli invasi si sono riempiti, così come il lago Maggiore, e i corsi d'acqua per il primo mese dopo oltre un anno e mezzo ritornano ad avere portate nella norma. Sicuramente questo è un dato positivo, che però non ci deve fare abbassare la guardia per quanto riguarda le misure contro le carenze idriche che potranno ripetersi nei prossimi anni”.