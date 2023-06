Crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa

E' crollata buona parte del tetto della vecchia stazione di Porta Susa, a Torino. Ha ceduto di schianto. Sul posto sono arrivati Polizia e Vigili del fuoco. La struttura è in disuso da circa dieci anni, ossia da quando è entrata in funziona la nuova avveniristica stazione lì vicina. Per anni si sono rincorse voci di società interessate a rilanciare l'edificio, trasformandolo in hotel. Le finestre dell'edificio erano già rotte da tempo, con la facciata deturpata da scritte e dal più totale degrado. I lavori per trasformarla in un hotel di lusso, pur tra mille rallentamenti, erano appena partiti.

Lavori di ristrutturazione

Il crollo del tetto e del solaio è avvenuto poco dopo le 10, durante dei lavori di ristrutturazione. Sul posto anche squadre Usar (Urban search and rescue) per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nel cedimento. Ad esempio, dei senza fissa dimora. Al momento non risultano feriti. Il crollo ha riguardato la parte centrale del

tetto in legno, l'edificio è di due piani. Non è chiaro al momento, quale sia la causa del crollo.