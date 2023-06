Storia di Yagoub, fuggito dalla guerra

La storia di Yagoub Kibeida è una storia come ce ne sono a milioni. Solo nel 2022 secondo l'Unhcr, agenzia dell'Onu per i rifugiati, 108 milioni di persone sono state costrette a lasciare il proprio paese per via di violazioni dei diritti umani, persecuzioni così come di guerre: nel mondo se ne contano decine in corso, difficili anche da censire. Non tutti arrivano in un posto sicuro. Yagoub ci è riuscito. Si è sposato con una Italiana e dal 2006 vive a Torino. Da qui aiuta altre persone come lui attraverso l'associazione Mosaico - Azione per i rifugiati, di cui è direttore esecutivo. E sostiene la sua famiglia, che è rimasta in Sudan: madre, fratelli, sorelli e nipoti.

In Piemonte si contano in questo momento 10mila rifugiati, a cui bisogna sommare più di 11mila ucraini.

Interviste a: Yagoub Kibeida, direttore esecutivo dell'associazione Mosaico - Azione per i rifugiati; Massimo Gnone, Unhcr