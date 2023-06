Strappa due collane a un ragazzo, i carabinieri lo arrestano

Ha strappato due collane d'oro dal collo di un un trentenne, poi si è dato alla fuga, ma i carabinieri della compagnia San Carlo lo hanno subito intercettato e arrestato per furto con strappo. Il fatto è avvenuto la mattina del 2 giugno, intorno alle 6,30, tra via Vanchiglia e via Matteo Pescatore, a Torino.

A finire in manette, un ragazzo di 24 anni. Il giovane ha agito con un complice, che l'Arma sta ancora cercando di identificare, così come si sta provando a capire se esistano legami con altri casi di furto in zona. Intanto, i carabinieri hanno recuperato in parte il bottino, riconsegnato al proprietario che, per fortuna, non ha riportato ferite durante l'aggressione.