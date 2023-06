Su Torino in poche ore la pioggia di tutto il mese di giugno. Il meteo

I millimetri di pioggia caduti sono 122 in poche ore. Più di quanto mediamente atteso a Torino per tutto il mese di giugno. Un nubifragio, insomma. Che ha colpito la città in piena notte, tra l'una e le 3 del mattino di lunedì. Fortunatamente limitati i disagi.

Il temporale è risultato particolarmente intenso proprio sul capoluogo, alimentato - con buona probabilità - dall’isola di calore urbana, con accumuli di pioggia superiori ai 100 millimetri.

Violenti temporali con grandine fino a 2-3 centimetri di diametro si sono abbattuti anche sul Verbano, sull’alto Novarese e sul Biellese nella tarda serata di domenica, per poi estendersi verso il Canavese, il Torinese e il Cuneese, anche con raffiche di vento localmente superiori ai 50-60 km/h.

IL METEO

La fase d’instabilità atmosferica è destinata a proseguire anche nelle prossime 48 ore: il Piemonte sarà infatti raggiunto da un’estesa area di bassa pressione che si andrà a posizionare tra il Mediterraneo occidentale e l’Austria, con nuove piogge intense e temporali già nella notte tra lunedì e martedì e poi nuovamente anche nella giornata di mercoledì, insieme ad un deciso calo delle temperature massime. Tra venerdì e il weekend sembrerebbe però confermata una fase più stabile e soleggiata su tutto il Piemonte, in concomitanza del rinforzo dell’alta pressione, con temperature estive fino alla soglia dei 30°C nelle ore pomeridiane tra sabato e domenica.

Ecco le previsioni di Andrea Vuolo di RaiMeteo.