Gli azzurrini battono la Svizzera, in rete il verbanese Gnonto. Rivedi il gol

Sembrava una passeggiata. In realtà ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Dopo il Ko immeritato all'esordio con la Francia, la Nazionale Under 21 vince - ma convince solo a metà - nella seconda sfida, con la Svizzera, riaprendo i giochi per la qualificazione.

Tre reti nel primo tempo, la seconda è del verbanese Wilfried Gnonto, attualmente in forze al Leeds United. Poi una ripresa da brividi con gli elvetici in grado di segnare due gol. Risultato finale: 3-2.

Mercoledì gli azzurrini sfideranno la Norvegia.