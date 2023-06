Tav Torino-Lione, Salvini: "La Francia faccia la sua parte"

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano francese le Figaro è tornato a parlare della Tav Torino-Lione, nel giorno in cui vola in Lussemburgo per il Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea. Su le Figaro, Salvini chiarisce che sull'Alta velocità Torino-Lione "la Francia deve fare la sua parte".

Le parole di Salvini

"Rifiuto di immaginare che la Francia possa avere cambiato parere o unicamente deciso di rallentare i lavori per finanziare treni regionali in casa sua. Sarebbe una tale mancanza di rispetto riguardo all'Italia, ma anche riguardo alla Commissione Europea, che ha approvato centinaia di milioni di euro per questo corridoio mediterraneo". Per Salvini, un ipotetico rallentamento sul programma della Tav da parte di Parigi sarebbe inoltre "controproducente, perché un'opera transfrontaliera di questa portata, sviluppa ricchezza duratura sul territorio dei due Paesi. È precisamente ciò che intendo dire al ministro dei Trasporti francese Clément Beaune, con cui ho buoni rapporti e che vedo oggi in Lussemburgo. Lui ha detto che il rapporto del Comitato di orientamento non è vincolante per il Governo francese, sono dunque pronto a credergli e attendo degli atti". Nel caso di rinvio Roma potrebbe rimettere in discussione la sua parte di finanziamento, ossia il 30% dell'opera contro il 20% per la Francia? "No - risponde Salvini - anche se la Francia non inizia le vie d'accesso, considero che rispetterà gli impegni presi, ossia l'apertura della linea ad alta velocità nel 2031. Quindi non c'è motivo che l'Italia non rispetti i suoi".