Tav, il Ministro dei trasporti francese Beaune: "Avanti sul progetto"

Continua il dibattito in Francia sul futuro della Tav Torino-Lione. L'opera non sembra in discussione, a sentire le parole del Ministro dei Trasporti francese Clement Beaune nel corso di un'intervista: “Andremo fino in fondo a questo progetto perché sarebbe assurdo, e credo che tutti ne possano convenire, scavare un tunnel ed avere nel contempo vecchie linee ferroviarie che non permettono di aumentare il traffico merci”.

Parole accolte con soddisfazione dall'omologo italiano Matteo Salvini: ""Ottima notizia, che va nella direzione che abbiamo auspicato". Il Ministro dei Trasport ha confermato che è sua intenzione "visitare al più presto il cantiere della Torino Lione".

Secondo un sondaggio condotto dall'istituto Ifop per il comitato Transalpine a seguito delle proteste in Francia, l'81 per cento degli abitanti della regioe Rhone-Alpes, interessati dalla Tav Torino-Lione, si sono detti favorevoli al progetto.