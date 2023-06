Meloni e Macron oggi parlano di TAV

Molto del destino della Tav Torino-Lione dipenderà dall'esito del bilaterale in programma oggi pomeriggio a Parigi, all'Eliseo, tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Presidente francese Emmanuel Macron.

L'importanza della posta in gioco è tutta nelle parole del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sul futuro della linea ad alta velocità ha spiegato di non prendere "neanche in considerazione che la Francia si rimangi la parola e venga meno agli impegni presi con l'Italia e con l'Europa". "Mi auguro -ha proseguito Salvini- che la Francia non si fermi e non torni indietro: ho avuto rassicurazioni verbali dal ministro francese, conto che la missione di oggi serva a mantenere gli impegni".

Impegni che, ha sottolineato il responsabile del dicastero alle Infrastrutture, ormai da anni impegnano il Paese "fra mille difficoltà stiamo sostenendo un'opera fondamentale per l'ambiente e il trasporto, con poliziotti e carabinieri che da anni difendono un cantiere".

L'allarme di Salvini sul futuro della Tav Torino-Lione e sul timore che non venga conclusa dipende in massima parte da un rapporto del Consiglio d’Orientamento delle Infrastrutture (Coi) di Parigi, inviato a febbraio, in cui si raccomandava il rinvio, almeno al 2045, della costruzione della parte francese della linea. Una posizione non in linea con le valutazioni del ministro dei Trasporti, Clement Beaune, che aveva spiegato come il calendario dell'esecutivo “sarebbe rimasto immutato”.

A livello politico il movimento francese Nupes, Nouvelle union populaire écologique et sociale, guidato da Jean-Luc Melenchon e composto da Lfi, Verdi, Partito socialista e Partito comunista continua a frenare sul progetto. Tra i favorevoli 60 parlamentari francesi di diversi partiti, tra loro membri del gruppo di amicizia Italia-Francia, autori di un appello al Presidente Macron per continuare l'opera.