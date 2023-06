Temporali e grandine, torna l'allerta gialla in Piemonte

Torna l'allerta gialla in Piemonte per una nuova fase temporalesca che dovrebbe essere più intensa nella giornata di sabato, quando sono previsti fenomeni "forti o molto forti", con la possibilità di grandinate e raffiche di vento. Le aree interessate - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono tutte le pianure e le zone montane e pedemontane tra l'Alta valle di Susa, in provincia di Torino, e le valli cuneesi Varaita, Maira e Stura.

Maltempo il 2 giugno

Già oggi, venerdì 2 giugno, è caduta grandine nel basso Monferrato, a Mirabello Monferrato (Alessandria), senza tuttavia causare danni. "È durato tutto pochi minuti, molto intensi, ma fortunatamente senza danni", fa sapere il sindaco Marco Ricaldone. Il maltempo ha colpito poi anche Collegno e la zona Ovest dell'area metropolitana di Torino.